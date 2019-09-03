MKE Ankaragücü, transfer yasağını kaldıramadı

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ‘’Yoğun istek ve arzuyla yapılan tüm girişimlere rağmen transfer yasağı kaldırılamamıştır’’ denildi.

Açıklamada ayrıca, ‘’8 ay önce tüm evrakları hazırlayıp, ilk başvuruyu yapan Süper Lig Kulübü olmamıza rağmen sonuç alamadık. Oysa bizden çok daha fazla borcu olan bazı süper lig kulüpleri borçlarını yapılandırdı ve transfer yaptılar’’ ifadesine yer verildi.

Ankaragücü transfer yasağına rağmen geleceğe umutlu bakıyor..

Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada yaşanan olumsuzluklara rağmen ilk 3 maçta 5 puan toplayarak lige iyi başlangıç yaptıkları hatırlatıldı.

Kayserispor ve Konyaspor maçlarında hakem hataları nedeniyle 4 puan kaybedildiğine de vurgu yapıldı.

Sarı Lacivertli yönetim, geçmiş yıllarda olduğu gibi taraftarları her türlü zorluğa göğüs gererek armaya sahip çıkmaya da çağırdı.

(TRT Spor)