Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 6 maçını kaybetti

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 6 maçını kaybetti

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 6 maçını kaybetti

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin 14. haftasında dün konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 yenilen MKE Ankaragücü, üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet hasreti de 8 maça çıktı.

MKE Ankaragücü, son galibiyetini ligin 6. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek elde etti. 11. hafta sonunda MKE Ankaragücü'nün başına geçen teknik direktör Mustafa Kaplan, 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni çalıştırıyordu.

- Tek puanı Beşiktaş'tan aldı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 8 haftada sadece bir puan alabildi.

Ligin 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan başkent ekibi, 8. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, daha sonra oynadığı 6 maçı ise kaybetti. MKE Ankaragücü, sırasıyla Çaykur Rizespor'a 2-0, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a 3-0, Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 ve Göztepe'ye 3-1 yenildi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a konuk olacak başkent temsilcisi, 9 puanla küme düşme hattında yer alıyor.  (AA)


2 ay Işın'a yaklaşamayacak
2020'de hem sinema hem dizi
'Setim kısa olsun öncelik bebeğim'
'Naim başarılıydı ama yalnızdı'
Ayrılığın sebebi Defne Samyeli mi? Emina Jahovic konuştu!
<p>Bakanlığın Twitter hesabından, ´Sevgi, şefkat, yardım... Barışın elçisi, masumların umudu Mehmetç

´Masumların Umudu Mehmetçik´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Özlem duyduğu çiftlik hayatını şehirdeki terasına taşıdı

Kağıthane'de dehşet: 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı!