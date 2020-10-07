  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Ekim 2020 Çarşamba 19:19
  • |
  • Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü oyuncusu Erdi Dikmen'in hedefi Avrupa

MKE Ankaragücü oyuncusu Erdi Dikmen'in hedefi Avrupa

Paylaş

AA

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün stoperi Erdi Dikmen, hedeflerini tek tek gerçekleştirdiğini, şimdiki amacının ise Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Kulübün YouTube kanalına konuşan 23 yaşınaki savunma oyuncusu, kariyer hedeflerini anlattı.

Kendisine hedefler koyduğunu belirten Erdi, "Ankara Keçiörengücü'ne transfer olduğumda takım 2. Lig'deydi. Hedefim o dönem şampiyon olup 1. Lig'de oynamaktı. Öyle de oldu ve 1. Lig'de oynadım. Sonraki hedefim de Süper Lig'di. Bu hedefi koyduktan sonra MKE Ankaragücü'ne transfer oldum. Şimdi ki hedefim, buradaki görevlerimi tamamlayıp Avrupa'ya gitmek. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek ve A Milli Takım'da oynamak da hedeflerim arasında." ifadelerini kullandı.

Futbola 5 yaşında Samsunspor'un altyapısında başladığını aktaran Erdi, "18 yaşımda profesyonel oldum. Alt yaşlarda milli takım forması giyme şansım da oldu. Süper Lig deneyimim yeni oldu. Burada kulübün ortamı çok güzel. Çok iyi karşılandım. Büyük Ankaragücü taraftarının şu an tribünde olmaması üzücü. Şu an onlar olmadan yüzde yüzümüzü veriyorsak, onlar tribünde olunca yüzde iki yüzümüzü veririz. Taraftarımızın arkamızda olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI | Almanya - Türkiye
CANLI | Almanya - Türkiye

CANLI | Almanya - Türkiye

G.Saray'da sürpriz Belhanda gelişmesi: Araplar transfer için bastırıyor
G.Saray'da sürpriz Belhanda gelişmesi: Araplar transfer için bastırıyor

G.Saray'da sürpriz Belhanda gelişmesi: Araplar transfer için bastırıyor

Gurbetçilerden Milli Takım'a destek
Gurbetçilerden Milli Takım'a destek

Gurbetçilerden Milli Takım'a destek

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Porotti'nin maaşı şaşırttı! Tolga Ciğerci tarifesi
Porotti'nin maaşı şaşırttı! Tolga Ciğerci tarifesi

Porotti'nin maaşı şaşırttı! Tolga Ciğerci tarifesi

Fenerbahçe, Roma'dan bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin sözleşme detaylarını açıkladı. Buna göre Arjantinli yıldıza maç başı ücret ödeneceği duyuruldu.

Arsenal, Mesut'u Avrupa Ligi listesine almadı
Arsenal, Mesut'u Avrupa Ligi listesine almadı

Arsenal, Mesut'u Avrupa Ligi listesine almadı

Mesut Özil, Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmedi.

Almanya buz kesti! Sabah saatlerinde vergi kaçakçılığı baskını
Almanya buz kesti! Sabah saatlerinde vergi kaçakçılığı baskını

Almanya buz kesti! Sabah saatlerinde vergi kaçakçılığı baskını

Frankfurt Savcılığı, sabah saatlerinde vergi kaçakçılığı iddiasıyla Almanya Futbol Federasyonu'nu bastı. Federasyon merkezinde arama yapılıyor.

TFF'den yeni seyirci kararı! Milli ara sonrası uygulanacak
TFF'den yeni seyirci kararı! Milli ara sonrası uygulanacak

TFF'den yeni seyirci kararı! Milli ara sonrası uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli ara sonrası lig maçlarına statların yüzde 10 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar verdi. Öte yandan localara da seyirci alınacak.

Lille, Roma'nın Zeki Çelik teklifini reddetti
Lille, Roma'nın Zeki Çelik teklifini reddetti

Lille, Roma'nın Zeki Çelik teklifini reddetti

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, milli futbolcu Zeki Çelik için Roma'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi reddeti.

Ben Arfa Bordeaux'da
Ben Arfa Bordeaux'da

Ben Arfa Bordeaux'da

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.