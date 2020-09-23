MKE Ankaragücü, Kosovalı milli oyuncu Idriz Voca ile anlaştı

Başkent ekibi, Kosova milli takım oyuncusu 23 yaşındaki orta saha Idriz Voca ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş uzun süredir aradığı golcü için Aboubakar'da karar kıldı.
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Hatay'a puan veren takımını teselli ederken, "Başınızı kaldırın. Kazanıp, kaybedeceğiz ama vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Urugaylı starın, Sarı-Lacivertliler'den talep ettiği ücret dudak uçuklattı. 33 yaşındaki Uruguaylı yıldız, Fener'e 3 milyon euro imza parası, yıllık 3.5 milyon euro net ücretten 4 senelik sözleşme şartı koydu. 4 yıllık maliyeti bonuslar hariç 17 milyon euroyu (153 milyon TL) bulunca görüşmeler başlamadan bitti.
Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türk futbolunda artık beyaz sayfanın açmanın zamanı geldiğini söyledi. Albayrak ayrıca birçok futbolcu için teklif aldıklarını da ifade etti.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerinde ikinci kez bu iki takımın birbiriyle oynadığı karşılaşmayı yönetecek.