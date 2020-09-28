MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde futbolcular günü rejenerasyon antrenmanı ile tamamladı.
MKE Ankaragücü'nde HES Kablo Kayserispor maçı öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, Demir Grup Sivasspor maçında sol dirseğinden sakatlanan Jonathan Bolingi ve sakatlığı devam eden Zvonimir Sarlija antrenmana katılmadı.
Tedavileri devam eden Mücahit Can Akçay ve Murat Sipahioğlu ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
Başkent ekibi çalışmalarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
Transfer döneminin en aktif takımı Fenerbahçe bir yandan da takımdan göndereceği futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi hala resmen açıklanmayan Emre Belözoğlu'nun Galatasaray derbisi öncesi takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.
Süper Lig'e müthiş bir giren, yaptığı transferlerle de adından söz ettiren Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli ön libero dün İstanbul'e geldi.
4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sol bek Caner Erkin, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından ‘Sonu ŞAMPİYONLUK olacak' mesajıyla paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başarılı futbolcunun yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında sahaya stat dışından paraşütlü meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık, meşale sahadan alınıncaya kadar oyunu durdurdu. Peki Galatasaray bu olaydan dolayı ceza alacak mı? Detaylar haberde…
Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.