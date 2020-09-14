MKE Ankaragücü ilk haftada yine kazanamadı

SPOR GÜNDEMİ

'Sergen Yalçın rahat yeneriz demişti' 'Sergen Yalçın rahat yeneriz demişti' Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.

Emre 'iki golcü hazır' demişti, biri ortaya çıktı Emre 'iki golcü hazır' demişti, biri ortaya çıktı Vedat Muriqi'nin ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündemindeki Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Okay Yokuşlu olmadı Doumbia geliyor! Etebo'dan çok daha potansiyelli Okay Yokuşlu olmadı Doumbia geliyor! Etebo'dan çok daha potansiyelli Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Sporting Lizbon'un ön liberosu Idrissa Doumbia'yı satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Portekiz ekibinin maaşında yüzde 40 indirime zorladığı Fildişi Sahilli oyuncu takımından ayrılma kararı aldı. Mönchengladbach, Werder Bremen, Anderlecht ve Club Brugge gibi talipleri olan 22 yaşındaki futbolcunun ilk tercihi Galatasaray.

Ve Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oluyor Ve Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oluyor Sarı-lacivertlilerde, "Emre Belözoğlu'nin sportif direktörlüğü neden açıklanmıyor?" sorusu cevabını buluyor.

Galatasaray'a altın dokunuş: Bu işin 'Piri' Galatasaray'a altın dokunuş: Bu işin 'Piri' Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.