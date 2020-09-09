Misli.com 2. Lig ile 3. Lig'de ilk yarı programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Misli.com 2. Lig'de Beyaz ile Kırmızı Grup, Misli.com 3. Lig'de ise Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Grup'ta ilk yarı maçlarının programı belli oldu.
Misli.com 2. Lig'de ilk hafta maçları, 20 Eylül Pazar günü oynanacak. Ligin ilk yarısı, 2-3 Ocak 2021'de yapılacak 19. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
Misli.com 3. Lig'de ise birinci hafta karşılaşmaları 20 Eylül Pazar günü yapılacak. Ligde ilk yarı birinci grupta 27 Aralık'ta oynanacak 15. hafta müsabakalarıyla, ikinci, üçüncü ve dördüncü grupta ise 26-27 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla son bulacak.
Kulüplerin 6,2 milyar TL'lik finansal yükümlülüklerinin yapılandırılması için Bankalar Birliği ile görüşmeler son aşamaya geldi. 3 yılı geri ödemesiz 12 yıllık plan, olumlu ilerliyor. Şu an için sorun yok.
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