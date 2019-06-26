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  3. Mısır'da taciz skandalı! Milli takımdan kovuldu

Mısır'da taciz skandalı! Milli takımdan kovuldu

Mısır'da taciz skandalı! Milli takımdan kovuldu

Mısır Milli Takımı'nda Amr Warda depremi yaşandı. Meksikalı bir modeli sosyal medyadan taciz eden Warda bir daha çağrılmamak üzere milli takımdan kovuldu.

Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahibi Mısır'da Amr Warda skandalı yaşandı. Mısır Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Amr Warda, cinsel tacizinin ortaya çıkmasının ardından adeta apar topar kovuldu.

Mısırlı Amr Warda, İspanyol bir modele sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar attığının ifşa edilmesinin ardından bir daha çağrılmamak üzere milli takım kadrosundan çıkartıldı.

WARDA'NIN İLK VUKUATI DEĞİL

Warda, 2017 yılında 2 takım arkadaşının eşlerine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle Portekiz ekibi Feriense'den kovulmuştu.

Amr Warda bu sezon kiralık oynadığı Atromitos Athen kulübüyle çıktığı 36 resmi maçta 3 gol ve 3 asiste imza attı. Son yıllarda Yunanistan ekiplerinde top koşturan Mısırlı futbolcu, her iki kanat ve on numara pozisyonlarında forma giyebiliyor.

(Futbol Arena)

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