Mısır'da futbol 15 gün daha askıya alındı

Mısır Futbol Federasyonu, korona virüs önlemleri çerçevesinde futbol organizasyonlarını 15 gün daha askıya aldı. Ülkedeki sokağa çıkma yasağının genişlemesinin ardından alınan kararla birlikte, nisan ayı sonuna kadar durdurulan futbol faaliyetleri, 15 gün daha uzatıldı ve mayıs ayı ortasına kadar durduruldu.
15 Mart’ta durdurulan ligler, böylece tam 2 ay boyunca kesintiye uğramış olacak. Mısır’da da kulüpler oyuncuların maaşlarında indirime gitmesini isterken Al Ahly’de forma giyen oyuncular maaş kesintisi yapmayacağını açıkladı. Son verilere göre Mısır’da korona virüsten kaynaklı olarak 3 bin 891 vaka ve 287 ölüm açıklandı.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlamıştı. 29 yaşındaki sol bekin, sosyal medyada Belçikalı bir taraftarın ‘Anderlecht'e geri dön' çağrısına olumlu cevap vermesi ise kafaları karıştırdı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehnet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiriyor.
Koronavirüse yakalanan Fransız futbolcudan kötü haber geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'de forma giyen Junior Sambia, solunum sorunları yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Fransız basınının haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.
Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolardan bir takviye daha yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacak.
Sarı-Lacivertli camiaya Hırvatistan'dan ilginç bir mesaj geldi! Adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam, “Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp” diye konuştu.
Galatasaray'da futbolculardan maaş indirimi istenirken sadece Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın olumlu dönüş yapması yönetimi şok etti. Falcao, Belhanda, Feghouli gibi yüksek maaş alan oyuncular ise henüz olumlu geri dönüş yapmaması Sarı-Kırmızılı yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün resmi Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak, “Ben böyle bir dönemde asla para pul konuşmam. Elimi taşın altına her zaman koyarım” diyen Burak Yılmaz, korona virüsle ilgili olarak da, “Çin'de yaşamış birisi olarak, oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.