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  3. Miroslav Stoch PAOK'a döndü

Miroslav Stoch PAOK'a döndü

Miroslav Stoch PAOK'a döndü

PAOK, eski futbolcularından Miroslav Stoch’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Son olarak Çekya ekibi Slavia Prag'da forma giyen Miroslav Stoch, Yunanistan şampiyonu PAOK ile resmen anlaştı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Stoch'un taraftarlara seslendiği bir video göze çarparken, #Stochisback mottosu kullanıldı.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

29 yaşındaki Slovak futbolcunun 1.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında PAOK'a gittiği belirtildi.

2017'de Fenerbahçe'den 1 milyon euroya Slavia Prag'a transfer olan Stoch, 2013-14 sezonunda kiralık olarak PAOK forması giymişti. Stoch, geçtiğimiz sezon Prag ekibiyle toplam 49 maça çıkarken 14 gol ve 13 asist kaydetmişti.

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