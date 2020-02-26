Türkiye Milli Takımı macerasından sonra adı Beşiktaş’la anılmasına rağmen siyan beyazlı yönetimin vetosu sebebiyle hala boşta olan Mircea Lucescu hakkında çok çarpıcı iddialar ortaya atılıyor.
BEN BURADAYIM DİYEREK STAT STAT GEZİYOR
Süper Lig’de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş’ı şampiyon yapmasına rağmen Shaktar deneyiminden sonra çalıştırdığı takımlarda başarılı olamayan ve ilerleyen yaşıyla ne Ahmet Nur Çebi’nin ne de Ali Koç’un rağbet etmediği Lucescu’nun bazı menajerler aracılığıyla başkanlara haber gönderdiği belirtilirken, Rumen çalıştırıcının açık açık iş istediği kaydedildi. Teknik direktör olmasa bile ‘futbolun üst aklı’ unvanıyla Türkiye’nin köklü kulüplerinde görev almak isteyen deneyimli çalıştırıcının ara ara Vodafone Park, Ülker Stadı’nda görünerek ‘ben buradayım’ mesajı verdiği anlaşılırken, yöneticilerin Luce’yi kulak ardı ettiği hatta ‘artık futbola bir katkısı olamaz’ görüşünü yansıttıkları bildirildi.
SÜPER LİG DEVLERİ SCOUT EKİPLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Genç, dinamik, Avrupa hatta Güney Amerika futbolunu yakından takip eden isimlere yönelmeye çalışan Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin scout ekiplerini güçlendirmek için harekete geçtikleri ifade edilirken, özellikle Ali Koç ile Erdal Torunoğulları’nın şimdiden çalışmalara başladıkları öğrenildi.
(Star)
TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir’e yakın zamanda bir milli maç vermek istediklerini ifade etti. Özdemir ayrıca, dünyada yaşanan olayların iş adamlarını çok kötü etkilendiği dile getirerek, "Gece gündüz acaba Wuhan’da ve diğer kentlerde durum nasıl diye düşünüyoruz" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda adı ciddi bir şekilde Beşiktaş'la anılan Mircea Lucescu Süper Lig devlerinden iş istiyor.
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