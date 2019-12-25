Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9425
  • 6,5984
  • 285.133
  • 113213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mircea Lucescu, Sion'un başına geçiyor

Mircea Lucescu, Sion'un başına geçiyor

Mircea Lucescu, Sion'un başına geçiyor

İsviçre'nin Sion takımının başkanı Constantin, 2 Ocak'ta Lucescu ile sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha kulüp takımı çalıştırmaya hazırlanıyor.

74 yaşındaki teknik adamın Sion ile görüşme halinde olduğu İsviçre temsilcisinin başkaını Christian Constantin tarafından resmen açıklandı. Constantin iddialar üzerine yaptığı açıklamada yakın zamanda İsviçre'de Lucescu ile bir araya geldiğini doğrulayarak, "Bay Lucescu 2 Ocak'ta sözleşme imzalamak için İsviçre'de olacak." sözlerini kullandı.

En son kulüp takımı olarak 2017 yılında Zenit'i çalıştıran Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'nda da 2 yıl görev yaptı. Bilindiği gibi Galatasaray ve Beşiktaş'ta da görev yapan deneyimli teknik adam her iki takımla da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

(Sporx)


'20 TL verip 5 saat oturuyorlar'
Metin Hara'nın yeni aşkı ortaya çıktı
'Üç saat ağladım'
Sana kırmızı çok yakışıyor! 
Hayal Köseoğlu paylaştı, dikkat çeken sevgilisi oldu!
<p>Geçtiğimiz ay Ümraniye´de meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Edinilen bilgiye gö

Yanındaki Kadına Tokat Atan Kişiye Yumruk Attı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

LGS Aralık ayı sayısal bölüm örnek soruları yayınlandı!

Bakan Selçuk açıkladı: Asgari ücrette yeni gelişme