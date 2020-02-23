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aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 10:14
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 11:27

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers maçında Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı yetmedi

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers maçında Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı yetmedi

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NBA'de dün gece Milwaukee Bucks'a konuk olan Philadelphia 76ers; Furkan Korkmaz'ın 17 sayısına rağmen rakibine 119-98 yenilmekten kurtulamadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı karşılaşmada deplasmanda Milwaukee Bucks'a 119-98 yenildi.
      
NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi.      

Milwaukee Bucks'a konuk olan Philadelphia 76ers; Furkan Korkmaz, Shake Milton ve Joel Embiid'in 17'şer sayı kaydettiği mücadelede rakibine 119-98 mağlup oldu.      

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 17 ribauntla "double double" yapıp galibiyette başrol oynadı.      

Milli oyuncu Ersan İlyasova ise karşılaşmada forma giymedi.      

SONUÇLAR:      

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 86-115
Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 111-107
Chicago Bulls-Phoenix Suns: 104-112
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 119-98 
Utah Jazz-Houston Rockets: 110-120
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-105

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