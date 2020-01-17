Milwaukee Bucks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.

'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor' 'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor' 32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.

Comolli'nin yerine gelecek isim belli oldu Comolli'nin yerine gelecek isim belli oldu Fenerbahçe yönetimi, Damien Comolli’nin ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar sportif direktör getirmeyi düşünmüyor. EURO 2020 sonrası ise bu görev için ilk teklif, futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu’na yapılacak.

Emre Akbaba tüm planları altüst etti Emre Akbaba tüm planları altüst etti 8 ay sonra resmi bir maça çıkarken hem kaptanlık pazubandını takan hem de golünü atan Emre Akbaba, ikinci yarı öncesi Fatih Terim’in ilk 11 planlarını değiştirdi.

'Sakatım' deyip maça çıkmamış 'Sakatım' deyip maça çıkmamış Bahattin Duran'ın Ankaragücü-Konyaspor maçına atandığı ancak Alper Ulusoy ile maç yönetmemek için karşılaşmaya çıkmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, Duran'ın yakın çevresinden aldığı bilgilerle olayın perde arkasında yaşananlara ulaştı.