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aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 10:37
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  • 17 Ocak 2020 Cuma 10:37

Milwaukee Bucks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Milwaukee Bucks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i 128-123 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 37. galibiyetini, konuk ettiği Boston Celtics'i 5 sayı farkla mağlup ederek aldı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 23, Donte DiVincenzo 19, Brook Lopez ise 16 sayı kaydetti. Oyuna sonradan girerek 15 dakika 44 saniye sahada kalan Ersan İlyasova ise 8 sayı, 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 13. yenilgisini alan Celtics'te Kemba Walker 40 sayı, 11 ribaunt, Marcus Smart 24 sayı ve Jayson Tatum da 17 sayı üretti.

- Ingram'ın kariyer rekoru, Pelicans'a galibiyeti getirdi

Batı Konferansı temsilcilerinin normal süresi 122-122 biten çekişmeli mücadelesinde New Orleans Pelicans, ağırladığı Utah Jazz'ı 138-132 mağlup etti.

Bu sezon 16. kez kazanan Pelicans'ta 49 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle galibiyette başrolü oynayan Brandon Ingram, kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Derrick Favors 21 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken, E'Twaun Moore ise 16 sayı üretti.

Sezonun 13. yenilgisini alan Jazz'da Donovan Mitchell 46 sayı, 6 ribaunt, Bojan Bogdanovic 26 sayı ve Rudy Gobert 17 sayı, 14 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'de yarın 7 maç oynanacak.

- Sonuçlar

New York Knicks-Phoenix Suns: 98-121

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 138-132 (uzatmalarda)

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 128-123

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 131-134 (uzatmalarda)

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 122-95

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