Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'ya teşekkür etti

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcunun serbest bırakıldığı duyurulurken, sosyal medya hesabından da milli oyuncuya teşekkür edildi.
2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen ve 2015'e kadar yedi sezon forma giyen Ersan İlyasova, 2018 yılında eski takımına dönmüştü.
Dokuz sezonda 272'si ilk beşte olmak üzere 583 maçta Bucks forması giyen milli basketbolcu, 9,8 sayı, 5,7 ribaunt ortalamasıyla oynadı.
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz gün menajerinin ‘Devre arasında Beşiktaş'a dönmek istiyor' dediği Dusko Tosic'le ilgili açıklama yaptı. Torunoğulları, eski stoperleri için ‘Gündemimizde yok' dedi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch için görüşmelere başladı.
Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmek için göreve geldiği günden bu yana görüşmelerini sürdüren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi sona yaklaştı. Siyah-beyazlılarda hedef, yılbaşından önce imzaları atmak.
Alp Yalman, “Zamanından önce yapılacak olan bir seçimi doğru bulmuyorum. Görevde olan yönetimlerin ibra edilmeden önce seçim yapılması doğru ve mantıklı değil” dedi.
Sadece Hakan Çalhanoğlu'nun piyasa değerinin yarısına eşit olan 17.6 milyon euroluk Macarlar, 197 milyon euroluk yıldızlarımıza ‘Takım ruhu ve dayanışmanın' ne olduğunu gösterdi. Grupta mali değerlerin tam dersi bir tablo oluştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlık ve koronavirüs vakaları yüzünden ilk 11'i bulmakta çok zorlanıyor.