Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'ya teşekkür etti

SPOR GÜNDEMİ

Ve Beşiktaş Tosic'i resmen açıkladı Ve Beşiktaş Tosic'i resmen açıkladı Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz gün menajerinin ‘Devre arasında Beşiktaş'a dönmek istiyor' dediği Dusko Tosic'le ilgili açıklama yaptı. Torunoğulları, eski stoperleri için ‘Gündemimizde yok' dedi.

Büyük sürpriz! 3,5 yıl sonra geri dönüyor Büyük sürpriz! 3,5 yıl sonra geri dönüyor Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch için görüşmelere başladı.

Büyük müjde! 1 ay içinde imzalar atılıyor Büyük müjde! 1 ay içinde imzalar atılıyor Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmek için göreve geldiği günden bu yana görüşmelerini sürdüren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi sona yaklaştı. Siyah-beyazlılarda hedef, yılbaşından önce imzaları atmak.

Efsane başkan konuştu: 'Galatasaray seçime gidemez' Efsane başkan konuştu: 'Galatasaray seçime gidemez' Alp Yalman, “Zamanından önce yapılacak olan bir seçimi doğru bulmuyorum. Görevde olan yönetimlerin ibra edilmeden önce seçim yapılması doğru ve mantıklı değil” dedi.

Büyük utanç! 197 milyon euroluk Milli takım küme düştü Büyük utanç! 197 milyon euroluk Milli takım küme düştü Sadece Hakan Çalhanoğlu'nun piyasa değerinin yarısına eşit olan 17.6 milyon euroluk Macarlar, 197 milyon euroluk yıldızlarımıza ‘Takım ruhu ve dayanışmanın' ne olduğunu gösterdi. Grupta mali değerlerin tam dersi bir tablo oluştu.