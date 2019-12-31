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Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın yardımıyla kazanmaya devam ediyor

Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın yardımıyla kazanmaya devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın "double-double" yaptığı maçta Chicago Bulls'u 123-102 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, konuk olduğu Chicago Bulls'u 21 sayı farkla mağlup ederek sezonun 30 galibiyetine ulaştı.

Üst üste 3. kez parkeden galip ayrılan Bucks'ta Khris Middleton 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Giannis Antetokounmpo 23 sayı ve 10 ribauntla, oyuna sonradan girerek 19 dakika süre alan İlyasova ise 14 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparak galibiyette etkili oldu.

Bu sezon 21. kez kaybeden Bulls'ta Zach LaVine 19, Lauri Markkanen ve Coby White ise 18'er sayıyla mücadele etti.

- Uzatmaya giden maçı Timberwolves kazandı

Günün çekişmeli maçında Minnesota Timberwolves, normal süresi 103-103 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından konuk ettiği Brooklyn Nets'i 122-115 mağlup etti.

Sezonun 12. galibiyetine uzanan Timberwolves'ta Shabazz Napier 24 sayı ve 8 asist, Jarrett Culver 21 sayı, Keita Bates-Diop 15, Robert Covington 14 sayı, Gorgui Dieng ise 11 sayı ve 20 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 16. kez kaybeden Nets'te Spencer Dinwiddie 36 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Joe Harris 19 sayı, Taurean Prince 11 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Washington Wizards-Miami Heat: 123-105

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 93-101

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 102-123

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 122-115 (uzatmada)

Utah Jazz-Detroit Pistons: 104-81


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