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  3. Milos Teodosic, Segafredo Virtus Bologna'ya transfer oldu

Milos Teodosic, Segafredo Virtus Bologna'ya transfer oldu

Milos Teodosic, Segafredo Virtus Bologna'ya transfer oldu

Milos Teodosic, İtalya Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Segafredo Virtus Bologna'ya transfer oldu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma giyen 32 yaşındaki Teodosic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Clippers ile 60 maça çıkan Sırp basketbolcu, 2007-11 yılları arasında Olympiakos, 2011-17 yılları arasında da CSKA Moskova takımlarında oynamıştı.

İtalyan ekibi, gelecek sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.  

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