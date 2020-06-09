Millilerin, Euro 2022 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor

2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubunda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın rakipleri belirlenecek. Kura çekimi, 16 Haziran Salı günü TSİ 18.00’de Avusturya’nın Viyana kentinde ’online’ olarak yapılacak.
32 takımın mücadele edeceği elemeler 4’er takımlı 8 gruptan oluşacak. Gruplarında ilk 2 sırada yer alan 16 takım ile en iyi 3. olan 4 takım şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi olan Macaristan ve Slovakya ile Euro 2020 şampiyonu İspanya ve ikincisi olan Hırvatistan şampiyonaya doğrudan katılacak.
Eleme grubu maçları 4-5 Kasım 2020 tarihlerinde başlayacak, 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak 6. ve son maçlarla tamamlanacak. Şampiyona 13-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Macaristan ve Slovakya’da yapılacak.
Ay-yıldızlılar, 4. torbadan kura çekimine katılacak. Kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonu’nun (EHF) sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.
Kura çekimindeki torbalar şu şekilde:
1. Torba : Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Fransa, Slovenya, Çekya, İzlanda
2. Torba : Avusturya, Belarus, Portekiz, K.Makedonya, Sırbistan, Rusya, Karadağ, Hollanda
3. Torba : İsviçre, Litvanya, Romanya, Bosna Hersek, Ukrayna , Letonya, Polonya, Belçika
4. Torba : Finlandiya, İtalya, TÜRKİYE, İsrail, Estonya, Yunanistan, Kosova, Faroe Adaları
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