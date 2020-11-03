Millilerimizin rakibi Rusya'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov tarafından aday kadroya şu oyuncular davet edildi:
Kaleci: Guilherme Marinato (Lokomotiv Moskova), Matvey Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moskova)
Defans: Georgy Dzhikiya (Spartak Moskova), Igor Smolnikov (Krasnodar), Roman Evgenev (Dinamo Moskova), Fedor Kudryashov (Fraport TAV Antalyaspor), Andrey Semenov (Akhmat), Igor Diveev, Mario Fernandes (CSKA Moskova), Vyacheslav Karavaev, Yury Zhirkov (Zenit)
Orta saha: Aleksey Ionov (Krasnodar), Aleksandr Erokhin, Andrey Mostovoy, Magomed Ozdoev, Daler Kuzyaev (Zenit), Konstantin Kuchaev, Ivan Oblyakov (CSKA Moskova), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Daniil Fomin, Daniil Lesovoy (Dinamo Moskova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (Valencia), Aleksey Miranchuk (Atalanta)
Forvet: Artem Dzyuba (Zenit), Anton Zabolotny (Sochi), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskova)
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Dünya yıldızı Remy çıktığı 7 maçta attığı 6 golle lige şimdiden damgasını vurdu. Süper Lig devinde ise Remy pişmanlığı yaşanıyor.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.