Millilerimiz Atlas Turnuvasında Venezuelaya kaybetti

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe Fransız yıldızın gelişini açıkladı Fenerbahçe Fransız yıldızın gelişini açıkladı Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'de transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.

Sıcak gelişme! Beşiktaş resmi teklif yaptı Sıcak gelişme! Beşiktaş resmi teklif yaptı Transfer döneminin son haftasına girilirken, Beşiktaş'taki hareketlilik devam ediyor. Ricardo Quaresma'dan kendisine takım bulmasını isteyen yönetim, Southampton'da forma giyen Mario Lemina için resmi teklif yaptı.

Monaco köşeye sıkıştı, Falcao geliyor! Monaco köşeye sıkıştı, Falcao geliyor! Menajer Ahmet Bulut'un Monaco ile bonservis pazarlığı sürerken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler dün yaptığı toplantıda gelinen durumu masaya yatırdı... Zirveden çıkan sonuç; "Transferin son günü de olsa Falcao imzayı atacak" oldu.

Ersun Yanal'dan devre arası motivasyonu Ersun Yanal'dan devre arası motivasyonu Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Medipol Başakşehir maçının devre arasına 1-0 geride giren oyuncularına yönelik konuşmasında galibiyete olan inancını vurguladı.

Fatih Terim yönetimden takviye istedi Fatih Terim yönetimden takviye istedi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.

Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bitirdi Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bitirdi Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Luiz Gustavo koptu geliyor. Brezilyalı ön libero ile anlaşan sarı-lacivertliler, Marsilya'nın inadını da 5.5 milyon Euro'luk bonservis teklifiyle kırmayı başardı. Resmi imzaların atılması artık an meselesi.