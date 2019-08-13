  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Ağustos 2019 Salı 21:40
  • |
  • 13 Ağustos 2019 Salı 21:43

Millilerden farklı prova

Millilerden farklı prova

Paylaş

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Ürdün'ü 106-72 yendi.

Müsabakaya dış atışlardan sayılar bularak başlayan Ürdün karşısında potaya giderek skor üreten Türkiye, Cedi Osman ve Wilbekin'ın üç sayılık basketleriyle 4. dakikayı 15-7 üstün geçti. Ege Arar'la hücum ribauntlarını toplayan ay-yıldızlı ekip, Wilbekin'ın etkili oyunuyla 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 22-12. Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle farkı açmaya devam eden Türkiye, ilk çeyreği 30-16 önde tamamladı.

Mücadelenin 13. dakikasında farkı 15 sayıya (37-22) taşıyan Türkiye karşısında Ürdün, Abuwazaneh'in pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla farkı 11'e indirdi: 37-26. Mola dönüşü hücumda ritmini artıran ay-yıldızlı takım, Metecan Birsen ve Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı açtı ve soyunma odasına 59-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumlardan boş dönen Ürdün karşısında Furkan Korkmaz'la iç ve dış atışlardan skor üreten Türkiye, 26. dakikada farkı 32 sayıya (73-41) taşıdı. Oyun konsantrasyonu düşen Ürdün karşısında rahat sayılar bulmaya devam eden ay-yıldızlı takım, final periyoduna 82-50 önde girdi.

Son çeyrekte Semih Erden'in pota altından, Melih Mahmutoğlu'nun da dış atışlardan kaydettiği sayılarla farklı üstünlüğünü sürdüren Türkiye, sahadan 106-72 galip ayrıldı.

Öte yandan, A Milli Takım'da Tolga Geçim, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Serhat Büker

Türkiye: Wilbekin 10, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman 11, Metecan Birsen 10, Ege Arar 4, Ersan İlyasova 6, Semih Erden 9, Melih Mahmutoğlu 14, Berk İbrahim Uğurlu 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Sertaç Şanlı 2, Furkan Korkmaz 15, Berkan Durmaz 9, Yiğit Arslan 7

Ürdün: Abdeen 5, Alawadi, Alhamarsheh, Tuker 15, Ahmet Düverioğlu 5, Hawwas 12, Eid 2, Dasoqi 4, İbrahim 11, Abuwazaneh 8, Shaher 6, Najdawi 2, Obeid 2

1. Periyot: 30-16

Devre: 59-36

3. Periyot: 82-50

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Akhisarspor, Çekdar Orhan'ı transfer etti

title

Manchester City'ye para cezası

title

İsmail Kartal: Fizik olarak lige hazırız

Chelsea İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Olympiacos-Medipol Başakşehir CANLI
Olympiacos-Medipol Başakşehir CANLI

Olympiacos-Medipol Başakşehir CANLI

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. tur eleme maçında, 1-0'ın rövanşında deplasmanda Olympiacos ile karşı karşıya geliyor. Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor...

Umut Meraş transferi resmen açıkladı
Umut Meraş transferi resmen açıkladı

Umut Meraş transferi resmen açıkladı

Le Havre, 4 yıllığına transfer ettiği Umut Meraş'ı resmi olarak duyurdu.

Portekizli gazeteci Cimbom'un transferini açıkladı
Portekizli gazeteci Cimbom'un transferini açıkladı

Portekizli gazeteci Cimbom'un transferini açıkladı

Fernando'nun ayrılığı sonrası 6 numara transferine yoğunlaşan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi; Joao Mario.

Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı
Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı

Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini açıkladı.

Aboubakar için seferberlik ilan edildi
Aboubakar için seferberlik ilan edildi

Aboubakar için seferberlik ilan edildi

Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 2016-17 sezonunda attığı 12 golle takıma lig şampiyonluğunu getiren Kamerunlu yıldızı, 1 numaralı hedef olarak belirledi.

Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması

Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması

Galatasaray transfer çalışmalarının sürdüğünü açıklarken, Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ın gündemde olmadığını duyurdu.

100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak
100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak

100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak

İstanbul’da yarın yapılacak Liverpool-Chelsea maçı için 50 bin İngiliz Türkiye’ye geliyor. Maçın şehir ekonomisine katkısı 100 milyon euro.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.