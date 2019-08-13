Millilerden farklı prova

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Ürdün'ü 106-72 yendi.

Müsabakaya dış atışlardan sayılar bularak başlayan Ürdün karşısında potaya giderek skor üreten Türkiye, Cedi Osman ve Wilbekin'ın üç sayılık basketleriyle 4. dakikayı 15-7 üstün geçti. Ege Arar'la hücum ribauntlarını toplayan ay-yıldızlı ekip, Wilbekin'ın etkili oyunuyla 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 22-12. Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle farkı açmaya devam eden Türkiye, ilk çeyreği 30-16 önde tamamladı.

Mücadelenin 13. dakikasında farkı 15 sayıya (37-22) taşıyan Türkiye karşısında Ürdün, Abuwazaneh'in pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla farkı 11'e indirdi: 37-26. Mola dönüşü hücumda ritmini artıran ay-yıldızlı takım, Metecan Birsen ve Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı açtı ve soyunma odasına 59-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumlardan boş dönen Ürdün karşısında Furkan Korkmaz'la iç ve dış atışlardan skor üreten Türkiye, 26. dakikada farkı 32 sayıya (73-41) taşıdı. Oyun konsantrasyonu düşen Ürdün karşısında rahat sayılar bulmaya devam eden ay-yıldızlı takım, final periyoduna 82-50 önde girdi.

Son çeyrekte Semih Erden'in pota altından, Melih Mahmutoğlu'nun da dış atışlardan kaydettiği sayılarla farklı üstünlüğünü sürdüren Türkiye, sahadan 106-72 galip ayrıldı.

Öte yandan, A Milli Takım'da Tolga Geçim, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Serhat Büker

Türkiye: Wilbekin 10, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman 11, Metecan Birsen 10, Ege Arar 4, Ersan İlyasova 6, Semih Erden 9, Melih Mahmutoğlu 14, Berk İbrahim Uğurlu 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Sertaç Şanlı 2, Furkan Korkmaz 15, Berkan Durmaz 9, Yiğit Arslan 7

Ürdün: Abdeen 5, Alawadi, Alhamarsheh, Tuker 15, Ahmet Düverioğlu 5, Hawwas 12, Eid 2, Dasoqi 4, İbrahim 11, Abuwazaneh 8, Shaher 6, Najdawi 2, Obeid 2

1. Periyot: 30-16

Devre: 59-36

3. Periyot: 82-50