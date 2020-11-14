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aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 21:57
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Milliler, Sırbistan'a ikinci uzatma devresinde yenildi

Milliler, Sırbistan'a ikinci uzatma devresinde yenildi

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda normal süresi 63-63, birinci uzatma bölümü 73-73 biten maçta ikinci uzatma sonucunda Sırbistan'a 83-76 mağlup oldu. Millilerimiz böylece gruptaki 3. maçında ikinci yenilgisini aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda normal süresi 63-63, birinci uzatma bölümü 73-73 biten maçta ikinci uzatma sonucunda Sırbistan'a 83-76 yenildi.

Ay-yıldızlı takım, böylece gruptaki 3. maçında ikinci kez mağlup oldu. Sırbistan ise grupta oynadığı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, Işıl Alben ve Hollinsgworth'un basketleriyle 5. dakikada 11-6 öne geçti. Vasic ve Anderson ile karşılık veren Sırbistan ilk periyodu 18-15 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyodun ilk bölümüne de taşıyan Sırbistan, 16. dakikada skoru 23-29 yaptı. Organize hücumlarla rakibine karşılık veren Türkiye, Harika Gözde Eldaş'ın 19. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle skoru lehine çevirdi: 32-31. Sırbistan daha sonra Crvendakic ile bulduğu basketlerle soyunma odasına da 38-34 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Tilbe Şenyürek ve Pelin Bilgiç'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle başlayan Türkiye, 24. dakikada 43-41 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen karşılaşmada son çeyreğe 53-53 berabere girildi.

İki takım da son periyodun ilk bölümünde skor üretmekte zorlanırken, Sırbistan 35. dakikayı 59-53 üstün geçti. Çekişmeli geçen karşılaşmada ay-yıldızlılar, bitime bir dakika kala Işıl Alben'in kaydettiği üç sayılık basketle skoru eşitledi: 61-61. Son dakikada takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve normal süresi 63-63 berabere biten maçta uzatmaya gidildi.

Karşılaşmanın ilk uzatmasında A Milli Takım, Tilbe Şenyürek, Derya Bilgiç ve Işıl Alben ile sayı üretirken, Sırbistan da Brooks ve Anderson ile karşılık verdi. İlk uzatmanın 73-73 berabere sona erdiği maçta ikinci uzatmaya geçildi.

İkinci uzatmada hücumda istediğini yapamayan ay-yıldızlılar karşısında Anderson, Vasic ve Crvendakic ile etkili olan Sırbistan salondan 83-76 galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da maçı salonda takip etti.

Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Petr Hrusa (Çekya), Ivor Matejek (Çekya), Alin Faur (Romanya)

Türkiye: Işıl Alben 17, Gizem Yavuz, Pelin Bilgiç 16, Tilbe Şenyürek 14, Hollingsworth 16, Cansu Köksal 2, Merve Aydın 1, Meltem Yıldızhan 5, Gökşen Fitik 2, Harika Gözde Eldaş 3

Sırbistan: Anderson 25, Jovanovic 3, Brooks 17, Vasic 18, Stankovic 2, Krnjic 2, Crvendakic 12, Skoric 2, Cado 2

1. Periyot: 15-18

Devre: 34-38

3. Periyot: 53-53

Normal süre: 63-63

1. Uzatma: 73-73

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