Milliler, Sırbistan'a ikinci uzatma devresinde yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda normal süresi 63-63, birinci uzatma bölümü 73-73 biten maçta ikinci uzatma sonucunda Sırbistan'a 83-76 yenildi.
Ay-yıldızlı takım, böylece gruptaki 3. maçında ikinci kez mağlup oldu. Sırbistan ise grupta oynadığı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, Işıl Alben ve Hollinsgworth'un basketleriyle 5. dakikada 11-6 öne geçti. Vasic ve Anderson ile karşılık veren Sırbistan ilk periyodu 18-15 önde bitirdi.
Etkili mücadelesini ikinci periyodun ilk bölümüne de taşıyan Sırbistan, 16. dakikada skoru 23-29 yaptı. Organize hücumlarla rakibine karşılık veren Türkiye, Harika Gözde Eldaş'ın 19. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle skoru lehine çevirdi: 32-31. Sırbistan daha sonra Crvendakic ile bulduğu basketlerle soyunma odasına da 38-34 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına Tilbe Şenyürek ve Pelin Bilgiç'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle başlayan Türkiye, 24. dakikada 43-41 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen karşılaşmada son çeyreğe 53-53 berabere girildi.
İki takım da son periyodun ilk bölümünde skor üretmekte zorlanırken, Sırbistan 35. dakikayı 59-53 üstün geçti. Çekişmeli geçen karşılaşmada ay-yıldızlılar, bitime bir dakika kala Işıl Alben'in kaydettiği üç sayılık basketle skoru eşitledi: 61-61. Son dakikada takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve normal süresi 63-63 berabere biten maçta uzatmaya gidildi.
Karşılaşmanın ilk uzatmasında A Milli Takım, Tilbe Şenyürek, Derya Bilgiç ve Işıl Alben ile sayı üretirken, Sırbistan da Brooks ve Anderson ile karşılık verdi. İlk uzatmanın 73-73 berabere sona erdiği maçta ikinci uzatmaya geçildi.
İkinci uzatmada hücumda istediğini yapamayan ay-yıldızlılar karşısında Anderson, Vasic ve Crvendakic ile etkili olan Sırbistan salondan 83-76 galip ayrıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da maçı salonda takip etti.
Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Petr Hrusa (Çekya), Ivor Matejek (Çekya), Alin Faur (Romanya)
Türkiye: Işıl Alben 17, Gizem Yavuz, Pelin Bilgiç 16, Tilbe Şenyürek 14, Hollingsworth 16, Cansu Köksal 2, Merve Aydın 1, Meltem Yıldızhan 5, Gökşen Fitik 2, Harika Gözde Eldaş 3
Sırbistan: Anderson 25, Jovanovic 3, Brooks 17, Vasic 18, Stankovic 2, Krnjic 2, Crvendakic 12, Skoric 2, Cado 2
1. Periyot: 15-18
Devre: 34-38
3. Periyot: 53-53
Normal süre: 63-63
1. Uzatma: 73-73
A Milli Futbol Takım, yarın akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll, sonucun kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti.
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı.
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.
İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, koronavirüs salgınından dolayı 490 milyon euro kayıplarının olduğunu söyledi.
Fenerbahçe, Ekvador Milli Takımı kampında olan Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.