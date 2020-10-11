Milliler, Rusya maçına hazır

Bir kulübün anahtarını istemediği kalmış! Okurken ağzınız açık kalacak

Forvet takviyesi için yaz transfer döneminin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan Nikola Kalinic'in Siyah-Beyazlılara transferinin neden yattığı ortaya çıktı! Hırvat golcü 2,5 milyon euro maaşa ek olarak; 1,5 milyon euro imza parası, maç başı 3 bin euro, 10'un üzeri her gole 5 bin euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro, Türkiye Kupası şampiyonluğu için 500 bin euro, 5 business uçak bileti, ev, telefon ve iki özel araç talep ettiği ortaya çıktı.