Milliler, Macaristan'a hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan futbolcular katıldı.
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanın bu bölümünde oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın kalan bölümünde Macaristan maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 22.45'te Macaristan'la karşılaşacak.
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım Çarşamba akşamı Macaristan ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın oynanacağı başkent Budapeşte'deki Puşkaş Arena Stadı'nda antrenman yaptı.
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