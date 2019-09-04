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  3. Milliler Dünya Kupası'ndaki en kritik maça çıkıyor

Milliler Dünya Kupası'ndaki en kritik maça çıkıyor

Milliler Dünya Kupası'ndaki en kritik maça çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu 3'üncü maçında perşembe günü Çekya ile karşı karşıya gelecek. Grubunda birer galibiyet ve yenilgi alan Türkiye, aynı performansı gösteren rakibini mağlup ederse 2'nci tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki en kritik maçını perşembe günü oynayacak.

Milliler, 2'nci tura yükselme mücadelesinde perşembe günü Çekya ile karşı karşıya gelecek. Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki karşılaşma TSİ 11.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

Grubundaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup eden milli takım, 2'nci karşılaşmada ise ABD'ye 93-92 mağlup oldu.

Çekya ise ABD'ye 88-67 yenildikten sonra Japonya'ya 89-76'lık üstünlük sağladı.

Kritik maç öncesi her iki takımın da birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. Milli takım, rakibini yendiği takdirde 2. turda mücadele hakkı elde edecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek.

A Milli Takım, olası yenilgide ise olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise TSİ 15.30'da ABD ile Japonya karşı karşıya gelecek.

Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla E Grubu mücadelesi tamamlanacak.

3 grupta daha maçlar oynanacak

2019 FIBA Dünya Kupası'nda perşembe günü F, G ve H gruplarındaki mücadeleler perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Brezilya-Karadağ
15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Ürdün
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Kanada-Senegal
14.30 Litvanya-Avust

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