Milli yüzücümüzden dünya rekoru geldi

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da devam eden Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, dünya gençler rekorunun yeni sahibi oldu.
Yıldızlar bireysel yüzme müsabakalarında 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derece elde eden ENKA Kulübünün milli sporcusu, kısa kulvar dünya gençler rekorunu ele geçirdi.
Merve Tuncel, son olarak 2013 yılında Avustralyalı Chelsea Gubecka'nın kırdığı 15:54.69'luk dünya rekorunu geride bıraktı.
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
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