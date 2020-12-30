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aksam.com.tr
  • 30 Aralık 2020 Çarşamba 08:38
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Milli yıldızlarımız L'Equipe'te yılın kadrosuna seçildi

Milli yıldızlarımız L'Equipe'te yılın kadrosuna seçildi

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NTV Spor

L'Equipe gazetesi 2020 yılının en iyi ilk 11'ini okuyucularına duyurdu.

Lille forması giyen milli oyuncu Zeki Çelik, L'Equipe gazetesi tarafından yapılan Ligue 1'de 2020 yılının en iyi 11'inde yer aldı.

Zeki Çelik, kadroda PSG harici bir takımda forma giyen üç oyuncudan biri olmayı başardı.

Burak Yılmaz kendi pozisyonunda 5. tercih olurken, Yusuf Yazıcı 6. tercih oldu.

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Zeki Çelik L'Equipe'te yılın 11'ine seçildi

Zeki Çelik L'Equipe'te yılın 11'ine seçildi

L'Equipe gazetesi 2020 yılının en iyi ilk 11'ini okuyucularına duyurdu.
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