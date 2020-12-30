Milli yıldızlarımız L'Equipe'te yılın kadrosuna seçildi

Lille forması giyen milli oyuncu Zeki Çelik, L'Equipe gazetesi tarafından yapılan Ligue 1'de 2020 yılının en iyi 11'inde yer aldı.
Zeki Çelik, kadroda PSG harici bir takımda forma giyen üç oyuncudan biri olmayı başardı.
Burak Yılmaz kendi pozisyonunda 5. tercih olurken, Yusuf Yazıcı 6. tercih oldu.
Bodo Glimt'in golcüsü Junker'i Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor.
Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız golcü boşa çıktı. İngiltere ve İspanya medyasındaki haberlere göre; İspanyol yıldız için Türkiye'den iki ezeli rakip ve Ada'dan Arsenal istekli. Oyuncuyla pazarlıklar başlayacak.
Sezon başından bu yana Beşiktaş'ta bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Sırp futbolcu Adem Ljajic için karar verildi. Beşiktaş Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağırdı. Takımdan ayrılmazsa ocakta lisansının dondurulacağı belirtildi.
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında Hakan Arslan'ın kırmızı kartı Avrupa'da da gündem oldu! İlk gol sonrası hakem Arda Kardeşler'e telefondan pozisyonu izleten Hakan'a dış basında hak verildi!
Fenerbahçe'nin devre arasında Lazio'nun Ekvadorlu forveti Felipe Caicedo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
L'Equipe gazetesi 2020 yılının en iyi ilk 11'ini okuyucularına duyurdu.