Milli yıldızlar oynadı, Lille 1 puanla ayrıldı

Lille, 46. dakikada Jonathan Ikone'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Rennes, 68. dakikada Adrien Hunou'nun golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Konuk ekip Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 86. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna dahil oldu ve kalan bölümde görev yaptı.

Bu beraberliğin ardından Rennes 11, Lille ise 10 puana yükseldi.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Rennes, Nantes'a konuk olacak. Lille, Strasbourg'u ağırlayacak.