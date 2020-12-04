Milli yıldız iki takımı karşı karşıya getirdi

Fortuna Düsseldorf forması giyen Milli futbolcu Kenan Karaman'la ilgili önemli bir iddia geldi.
Alman basınına göre milli futbolcuyu iki Türk takımı istiyor. Bu takımların Başakşehir ve Galatasaray olduğu belirtiliyor. Kenan yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gelmek isterim" demişti.
SEZON SONU BİTİYOR
Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Eğer Almanlar bu transfere devre arasında onay vermezse, herhangi bir kulüp oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek.
SON ÜÇ MAÇTA BOŞU YOK
Kenan Karaman A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı son üç maçta Rusya'ya hem deplasmanda hem de İstanbul'da gol atarken, Sırbistan karşılaşmasında asist yaptı. Kenan'ın Düsseldorf'ta da bu sezon iki golü var.
Galatasaray daha önce de gündemine aldığı Aytaç Kara için devre arasında yeniden harekete geçiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun bu kez Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in iyileşse de Radamel Falcao'ya artık forma vermesi beklenmiyor. Terim'in gözden çıkardığı tecrübeli futbolcu, devre arasında takımdan ayrılacak.
Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'ta Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu kararsızlığı yaşanıyor. İki futbolcuda son dönemdeki formuyla dikkat çekerken Senegalli futbolcu forma için bir adım önde görünüyor.
Sezon sonunda serbest kalacak milli golcü Kenan Karaman'ı iki Türk takımının istediği belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, rakibin kontrataktan tehlikeli olma ihtimali üzerine savunma oyuncularını ikaz etmeyi de unutmadı. Serdar Aziz ile özel bir görüşme yapan Bulut, liderlik görevini verdi.
UEFA Avrupa Ligi G grubu 5.hafta maçında Leicester City deplasmanda Zorya karşısında 1-0 kaybetti ve grubunda ilk kez mağlup oldu. Ukrayna temsilcisinin golünü Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh attı.