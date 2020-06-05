Milli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor

Alman Bild gazetesinin internet sitesinde "Nuri Şahin, Werder için artık yok mu?" başlığı kullanılarak verilen haberde 31 yaşındaki yıldız ismin Türkiye'ye dönmeyi planladığı ifade edildi.
Werder Bremen Teknik Direktörü Kohfeldt Florian'in son oynanan Freiburg, Mönchengladbach ve Schalke04 maçlarında Nuri Şahin'i kadroya almadığını hatırlatan Bild, oyuncunun sözleşmesinin uzatılmayacağını yazdı. Nuri ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini de belirten Bild Gazetesi, "Max Kruse'nin yanına gidebilir" yorumunu yaptı. Spor yöneticiliği konusunda eğitim alan Nuri'nin, Türkiye'ye dönüp burada yeni projeler geliştirmek istediği de biliniyor.
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Fenerbahçe sezon başında Huddersfield'tan 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği stoper Mathias Zanka'yı devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralamıştı. Sezon sonunda Alman ekibinden dönecek olan 30 yaşındaki savunmacıyı Sarı-Lacivertliler gelecek sezon da kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı stoperden kendisine takım bulmasını istedi.
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Alman Bild Gazetesi, Werder Bremen ile sözleşmesi sona erecek Nuri Şahin'in Türkiye'ye döneceğini belirterek, Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.