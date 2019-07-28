  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 14:47
  • |
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 14:47

Milli tenisçi Melisa Ercan, Avrupa ikincisi

Milli tenisçi Melisa Ercan, Avrupa ikincisi

Paylaş

Milli tenisçi Melisa Ercan, Çekya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Melisa Ercan, Most kentinde gerçekleştirilen organizasyonda final oynama başarısı gösterdi.

İlk turu maç yapmadan geçen Melisa, sırasıyla Slovenyalı Ela Nala Milic, İtalyan Anna Paradisi ve İsviçreli Celine Naef'i yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Polonyalı Malwina Rowinska, yarı finalde ise Slovak Nikola Daubnerova'yı mağlup eden Türk tenisçi, finalde 10 numaralı seribaşı Yunan Michaela Laki ile karşılaştı.

Orange Bowl şampiyonluğu bulunan Melisa, rakibine 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas ilk idmana çıktı

title

Galatasaray, Gary Cahill transferi için Drogba'yı devreye soktu

title

Alanyaspor, sağ bek Juanfran ile anlaştı

Kediyi Kurtarmak İçin Kuyuya Girdi, Fuel-Oil´e Bulandı!

SPOR GÜNDEMİ

Albayrak'tan şok eden açıklama: Öyle bir şey yok
Albayrak'tan şok eden açıklama: Öyle bir şey yok

Albayrak'tan şok eden açıklama: Öyle bir şey yok

Basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Mbaye Diagne ve Emre Mor’a da değindi.

Galatasaray bir transferi daha bitirdi
Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.

Drogba'dan Cimbom'a bir transfer kıyağı daha
Drogba'dan Cimbom'a bir transfer kıyağı daha

Drogba'dan Cimbom'a bir transfer kıyağı daha

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Galatasaray’ın Gary Cahill transferi için Didier Drogba’yı devreye soktuğunu yazdı.

Anlaşma tamam! Fişek gibi sol bek
Anlaşma tamam! Fişek gibi sol bek

Anlaşma tamam! Fişek gibi sol bek

Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..

Dev zirveden 4 yıldız çıktı! Harekat başlıyor
Dev zirveden 4 yıldız çıktı! Harekat başlıyor

Dev zirveden 4 yıldız çıktı! Harekat başlıyor

Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.

İnanılmaz teklifle geliyorlar! Bu kez gidici
İnanılmaz teklifle geliyorlar! Bu kez gidici

İnanılmaz teklifle geliyorlar! Bu kez gidici

Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.

Yeni golcü hazır! Kulüple de oyuncuyla da anlaşma tamam
Yeni golcü hazır! Kulüple de oyuncuyla da anlaşma tamam

Yeni golcü hazır! Kulüple de oyuncuyla da anlaşma tamam

Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.