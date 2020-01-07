Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'daki turnuvada tur atladı

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Litvanyalı Ricardas Berankis ile ilk turda karşılaşan Cem İlkel, rakibini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) seviyesinde kariyerinin ilk galibiyetini alan milli sporcu, adını son 16'ya yazdırdı.
Cem İlkel, bu galibiyetle Marsel İlhan ve Altuğ Çelikbilek ile birlikte ATP tekler ana tabloda maç kazanan 3. Türk raket oldu. Cem İlkel, turnuvanın 2. turunda Macar tenisçi Marton Fucsovics ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Arda Turan’ın transfer görüşmesi yaptığını yalanladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından 3. transferini de bitirdi.
Devre arasında önemli bir operasyona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma, Aleksandar Kolarov ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Başakşehir kariyerine son veren Arda Turan, eğer Galatasaray'a imza atarsa sarı kırmızılı kulüpte bedavaya oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hakem seminerinde açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz, Antalya kampında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Transferle alakalı aklında en ufak bir şey olmadığını söyleyen tecrübeli golcü, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi konusunda bir tasarrufu olmadığını söyledi. Burak, Everton'dan ayrılması gündemdeki Cenk Tosun için de "Come to Beşiktaş' diyebilirim" açıklamasını yaptı.