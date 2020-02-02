Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da şampiyon

24 yaşındaki Cem İlkel, toplam 46 bin avro ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nın finalinde Fransız Maxime Janvier ile karşı karşıya geldi.
5 numaralı seribaşı Janvier'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Cem İlkel, kariyerinin ilk Challenger zaferini elde etti.
Milli tenisçi, Challenger seviyesinde ilk, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaştı.
Galatasaray, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Kayserispor’u 4-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından tepki gösterdi.
Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.
Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, milli takımı seçmesi konusunda Tivibu Spor'a özel açıklamalarda bulundu
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.