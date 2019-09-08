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  3. Milli Takım'ın da bulunduğu grupta son maçlar sonrası oluşan puan durumu

Milli Takım'ın da bulunduğu grupta son maçlar sonrası oluşan puan durumu

Milli Takım'ın da bulunduğu grupta son maçlar sonrası oluşan puan durumu

Türkiye - Andorra maçı sona erdi. A Milli takımımız Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Peki bu sonucun ardından milli takımımızın grubunda puan durumu nasıl oluştu? Tüm detaylar.

Grumumuzda oynanan maçlarda İzlanda sahasında Moldova'yı 3-0 mağlup etti. İzlanda bu galibiyetle birlikte puanını 12'ye çıkardı. Fransa ise sahasında arnavutluk karşısında yine farklı galip gelerek 9 olan puanını 12'ye çıkardı. Bu sonuçların ardından elemelerde 5. maçların ardından puan durumu da şekillendi. Türkiye ise Andorra karşısında ölüp ölüp dirildiği müsabakada 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Oynanan maçlar sonrası oluşan puan durumu şöyle oldu;

1) Fransa 12

2) Türkiye 12

3) İzlanda 12

4) Arnavutluk 6

5) Moldova 3

6) Andorra 0

MAÇ SONUÇLARI

Türkiye 1-0 Andorra

Fransa 4-1 Arnavutluk

İzlanda 3-0 Moldova

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