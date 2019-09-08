Milli Takım'ın da bulunduğu grupta son maçlar sonrası oluşan puan durumu
Türkiye - Andorra maçı sona erdi. A Milli takımımız Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Peki bu sonucun ardından milli takımımızın grubunda puan durumu nasıl oluştu? Tüm detaylar.
Grumumuzda oynanan maçlarda İzlanda sahasında Moldova'yı 3-0 mağlup etti. İzlanda bu galibiyetle birlikte puanını 12'ye çıkardı. Fransa ise sahasında arnavutluk karşısında yine farklı galip gelerek 9 olan puanını 12'ye çıkardı. Bu sonuçların ardından elemelerde 5. maçların ardından puan durumu da şekillendi. Türkiye ise Andorra karşısında ölüp ölüp dirildiği müsabakada 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Oynanan maçlar sonrası oluşan puan durumu şöyle oldu;
1) Fransa 12
2) Türkiye 12
3) İzlanda 12
4) Arnavutluk 6
5) Moldova 3
6) Andorra 0
MAÇ SONUÇLARI
Türkiye 1-0 Andorra
Fransa 4-1 Arnavutluk
İzlanda 3-0 Moldova