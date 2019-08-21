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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:54
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:54

Milli Takım'ın öncelikli bilet satışı başladı

Milli Takım'ın öncelikli bilet satışı başladı

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Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile oynayacağı müsabakaların öncelikli bilet satışı başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı maçların öncelikli bilet satışına başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın, H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ve 10 Eylül Salı günü Moldova ile oynayacağı müsabakaların öncelikli bilet satışı milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladı.

Vodafone Park'ta Andorra ile yapılacak karşılaşmanın öncelikli bilet satışı üç gün sürecek. Her taraftar 1, 2 ve 3. kategoriden en fazla 3 adet bilet satın alabilecek. Locada ise taraftarlar en fazla 12 adet koltuk sahibi olabilecek. Biletler, futbolseverlere ücretsiz kargo ile teslim edilecek.

Türkiye-Andorra müsabakasının bilet fiyatları 1. kategori 90, 2. kategori 50, 3. kategori 20 ve 1 loca koltuğu 250 lira olarak belirlendi.

Deplasmanda Moldova ile yapılacak mücadelenin misafir tribün bilet fiyatı ise 35 lira olarak açıklandı. Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın öncelikli bilet satışı da 3 gün sürecek. Her taraftar en fazla 4 adet bilet satın alabilecek. Biletlerin teslimat noktası, "tff.org" ve "taraftarkulubu.tff.org" internet sitelerinden ilan edilecek.

(AA)

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