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  3. Milli Takım'ın da bulunduğu H Grubu'ndaki puan durumu

Milli Takım'ın da bulunduğu H Grubu'ndaki puan durumu

Milli Takım'ın da bulunduğu H Grubu'ndaki puan durumu

EURO2020 Elemeleri'nde 6. maçlar oynandı ve A Milli Takım'ın yer aldığı H Grubu'nda son durumu sizler için derledik.

A Milli Takım, Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti ve puanını 15'e yükseltti. Fransa da Andorra karşısında kayıp yaşamadı ve averajla liderliğini sürdürdü.

İzlanda ise Arnavutluk deplasmanında aldığı yenilgi sonrasında 12 puanda kaldı ve Türkiye'nin 3 puan gerisine düştü. Arnavutluk ise 9 puana yükseldi.

İşte EURO2020 H Grubu'nda puan durumu

1- Fransa(15)

2- Türkiye(15)

3- İzlanda(12)

4- Arnavutluk(9)

5- Moldova(3)

6- Arnavutluk(0)

Kalan maçlar;

11 Ekim

Andorra-Moldova

İzlanda-Fransa

Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim

Fransa-Türkiye

İzlanda-Andorra

Moldova-Arnavutluk

14 Kasım

Türkiye-İzlanda

Arnavutluk-Andorra

Fransa-Moldova

17 Kasım

Andorra-Türkiye

Arnavutluk-Fransa

Moldova-İzlanda

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