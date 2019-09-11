Milli Takım'ın da bulunduğu H Grubu'ndaki puan durumu
EURO2020 Elemeleri'nde 6. maçlar oynandı ve A Milli Takım'ın yer aldığı H Grubu'nda son durumu sizler için derledik.
A Milli Takım, Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti ve puanını 15'e yükseltti. Fransa da Andorra karşısında kayıp yaşamadı ve averajla liderliğini sürdürdü.
İzlanda ise Arnavutluk deplasmanında aldığı yenilgi sonrasında 12 puanda kaldı ve Türkiye'nin 3 puan gerisine düştü. Arnavutluk ise 9 puana yükseldi.
İşte EURO2020 H Grubu'nda puan durumu
1- Fransa(15)
2- Türkiye(15)
3- İzlanda(12)
4- Arnavutluk(9)
5- Moldova(3)
6- Arnavutluk(0)
Kalan maçlar;
11 Ekim
Andorra-Moldova
İzlanda-Fransa
Türkiye-Arnavutluk
14 Ekim
Fransa-Türkiye
İzlanda-Andorra
Moldova-Arnavutluk
14 Kasım
Türkiye-İzlanda
Arnavutluk-Andorra
Fransa-Moldova
17 Kasım
Andorra-Türkiye
Arnavutluk-Fransa
Moldova-İzlanda