Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş'in gözü Oğuz Yılmaz'ın üzerinde

EURO 2020 tüm dünyayı derinden etkileyen corona virüsü nedeniyle 2021’e ertelenirken A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mevcut jenerasyonu yeni isimlerle genişletmeyi hedefleyen Güneş, ciddi sakatlıklar yaşayan Merih Demiral ve Ozan Kabak’ın yokluğunda stoper arayışlarına başladı. Tecrübeli hocanın yakından takip ettiği isimlerden biri de Denizlispor’dan Oğuz Yılmaz.
Geçen sezonun devre arasında Balıkesirspor’dan Denizli’nin yolunu tutan 27 yaşındaki Oğuz, bu sezon Süper Lig’de 20 maça çıktı. Özellikle Bülent Uygun geldikten sonra başarılı teknik adamın vazgeçilmezi olan Oğuz, hızıyla dikkat çekiyor.
YENİLER DENENECEKTİ
1.85 boyundaki başarılı savunmacı, virüs nedeniyle milli maçlar iptal edilmeseydi, bu ay A Milli Takım’ın aday kadrosuna çağrılacak ve denenecekti. Şenol Güneş’in planı, Slovenya ve Avusturya ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşmalarında yeni isimleri görmekti.
(Fanatik)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, “Son 5 yılda yurt dışında en çok puan toplayan takım Avrupa'ya gitsin” önerisi getirdi. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre son 5 yılda en çok puanı Kartal topladı.
Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.
Obi Mikel'in ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da adaylardan biri de Frank Boya. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki ön liberoyu uzun süredir takipte.
“Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi. Siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Elneny'nin ayrılması ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktai, Freiburg'dan Janik Haberer'i kadrosuna katmak istiyor.