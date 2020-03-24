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  • Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş'in gözü Oğuz Yılmaz'ın üzerinde
  • 24 Mart 2020 Salı 09:43
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  • 24 Mart 2020 Salı 09:43

Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş'in gözü Oğuz Yılmaz'ın üzerinde

Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş'in gözü Oğuz Yılmaz'ın üzerinde

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Merih Demiral ve Ozan Kabak'ın yokluğunda Denizlispor'un savunmacısı Oğuz Yılmaz'a görev vermeyi düşünüyordu ancak koronavirüs nedeniyle maçlar iptal edilince 27 yaşındaki stoperin de hayalleri suya düştü.

EURO 2020 tüm dünyayı derinden etkileyen corona virüsü nedeniyle 2021’e ertelenirken A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mevcut jenerasyonu yeni isimlerle genişletmeyi hedefleyen Güneş, ciddi sakatlıklar yaşayan Merih Demiral ve Ozan Kabak’ın yokluğunda stoper arayışlarına başladı. Tecrübeli hocanın yakından takip ettiği isimlerden biri de Denizlispor’dan Oğuz Yılmaz.

Geçen sezonun devre arasında Balıkesirspor’dan Denizli’nin yolunu tutan 27 yaşındaki Oğuz, bu sezon Süper Lig’de 20 maça çıktı. Özellikle Bülent Uygun geldikten sonra başarılı teknik adamın vazgeçilmezi olan Oğuz, hızıyla dikkat çekiyor.

YENİLER DENENECEKTİ

1.85 boyundaki başarılı savunmacı, virüs nedeniyle milli maçlar iptal edilmeseydi, bu ay A Milli Takım’ın aday kadrosuna çağrılacak ve denenecekti. Şenol Güneş’in planı, Slovenya ve Avusturya ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşmalarında yeni isimleri görmekti.

(Fanatik)

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