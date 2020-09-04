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  • Milli takımımızın Sırbistan'la oynayacağı maçta Aleksei Kulbakov düdük çalacak
  • 04 Eylül 2020 Cuma 14:16
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Milli takımımızın Sırbistan'la oynayacağı maçta Aleksei Kulbakov düdük çalacak

Milli takımımızın Sırbistan'la oynayacağı maçta Aleksei Kulbakov düdük çalacak

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Sırbistan'la oynayacağı karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.

Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

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