Milli takımımızın Sırbistan'la oynayacağı maçta Aleksei Kulbakov düdük çalacak

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.

Galatasaray iki yıldız için yeniden masada Galatasaray iki yıldız için yeniden masada Galatasaray'ın, bonservis bedelleri yüksek olmasından dolayı askıya alınan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için yeniden girişimlere başlandığı iddia edildi.

Emre Çolak geri dönüyor! Anlaşma sağlanmak üzere Emre Çolak geri dönüyor! Anlaşma sağlanmak üzere Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan 29 yaşındaki Emre Çolak'a 600 bin euroluk teklif götürdü. Teklifi cazip bulan tecrübeli 10 numara, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.

Beşiktaş'tan N'Koudou'ya ayrılık sinyali Beşiktaş'tan N'Koudou'ya ayrılık sinyali Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu Quaresma'nın yeni takımı belli oldu Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.