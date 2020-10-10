Milli takımımızın rakibi Rusya'nın sağ beki Mario Fernandes, koronavirüse yakalandı

SPOR GÜNDEMİ

TFF'den yeni seyirci kararı TFF'den yeni seyirci kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına izin verildiğini açıkladı.

Başkanın sözleri Florya'yı darmadağın etti! Başkanın sözleri Florya'yı darmadağın etti! Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in “İki kişiye maaşları eksik ödedik. Onların ne halt yediğini anlatacağım. Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi” sözleri Florya'da deprem etkisi yarattı. Bahsi geçen futbolcuların Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu ortaya çıkarken iki oyuncudaki isteksizlik ve formsuzluğun bu durumdan kaynaklandığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in iki ismi nasıl motive edeceği ise merak konusu.

Efecan Karaca sürprizi! Almanya maçında döktürmüştü Efecan Karaca sürprizi! Almanya maçında döktürmüştü Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Almanya'yla oynanan hazırlık maçında göz dolduran Efecan Karaca'yı Rusya maçında ilk 11'de sahaya sürecek.

Kriz tırmanıyor! Hocanın raporuna rağmen yönetim dediğini yaptı Kriz tırmanıyor! Hocanın raporuna rağmen yönetim dediğini yaptı Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki gerginlik tırmanıyor. 48 yaşındaki antrenörün ‘Boyd kadroda tutulmalı' raporuna rağmen Siyah-Beyazlı idareciler, ABD'li kanat oyuncusunun lisansını çıkarmadı. Öte yandan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası yardımcı hoca alınması konusunda ısrarcı ancak Sergen Yalçın bu talebe sıcak bakmıyor.

Roland Garros tek kadınlarda şampiyon Swiatek Roland Garros tek kadınlarda şampiyon Swiatek Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, şampiyon oldu.