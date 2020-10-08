Milli takımımızın rakibi Rusya, İsveç'e boyun eğdi

CSKA Moskova'nın stadı VEB Arena'da oynanan mücadelede İsveç'in gollerini 21'inci dakikada Alexander Isak, 72'nci dakikada Gençlerbirliği forması da giyen Mattias Johansson kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 90+1'inci dakikada Aleksandr Sobolev'den geldi. Ayrıca mücadelede Antalyaspor forması giyen Fedor Kudryashov 90 dakika süre alırken, Gençlerbirliği forması giyen kalevi Kristoffer Nordfeldt ise yedek kulübesinde yer aldı.
PFDK, Marius Sumudica'ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray'a, Fenerbahçe maçında stadyum dışından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen toplam 34 bin 500 TL'lik para cezasını onadı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını dile getirerek, "Ülke gündemini, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, bu şekilde meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Bu tarz asılsız ve provokatif haberleri yapanların, Türk sporunun ve spor basınının değerine bilinçli olarak çok büyük zarar verdiğini söylemek durumundayım" ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Var ile anlaştı.
Türkiye A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Rusya, Moskova'da İsveç ile oynadığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kaybetti.