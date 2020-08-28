Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan milli takımımızın aday kadrosu açıklandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Kadroda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Muhammed Kabak, Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Irfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

KAMP VE MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.

A Milliler, Macaristan ile oynayacağı karşılaşma için 2 Eylül'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas'a gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün saat 17.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Macaristan maçı öncesindeki son çalışmasını saat 18.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Türkiye-Macaristan karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 5 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Sivas'tan Belgrad'a geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün saat 19.30'da (TSİ 20.30) maçın oynanacağı Rajko Mitić Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Sırbistan maçının son provasını saat 20.00'de (TSİ 21.00) bu stadyumda yapacak.

Sırbistan ile Türkiye arasında 6 Eylül Pazar günü saat 20.45'te (TSİ 21.45) oynanacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Sırbistan maçının hemen ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Belgrad'dan İstanbul'a dönecek.