Milli takımımızda Rusya maçı hazırlıkları başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda yenilenme çalışması yapıldı.
Rusya maçının hazırlıklarına iki gün daha Almanya'da devam edecek ay-yıldızlı ekip, 10 Ekim Cumartesi günü Moskova'ya gidecek.
Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.
2020-2021 transfer sezonu sona ererken hiç şüphesiz transfer gündemini en çok meşgul eden haber "Edin Visca-Fenerbahçe" flörtleşmesi oldu. "Ha geldi, ha gelecek" derken Visca, Fenerbahçe'ye bu sezon da gelmedi. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli formayı giyememe sebebi ise henüz belli oldu.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını dile getirerek, "Ülke gündemini, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, bu şekilde meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Bu tarz asılsız ve provokatif haberleri yapanların, Türk sporunun ve spor basınının değerine bilinçli olarak çok büyük zarar verdiğini söylemek durumundayım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti soruları yanıtladı; sakatlığı için, "Çok önemli bir sakatlığım yok. 1 hafta içinde takıma katılırım" dedi.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.