Milli takımımızda hazırlıklar başladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.30'da başlayan idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kaleli taktik antrenman yapıldı. Hırvatistan müsabakasına ilk 11'de başlayan futbolculara ise rejenerasyon programı uygulandı. Kampa dün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de bu akşam yapılan saha çalışmasında yer aldılar.
Ay-yıldızlılar, yarın akşam aynı saatte yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Hırvatistan maçında koronavirüslü Vida ile temas kurulmasından şüphelenilerek covid testi yapılan Milli takımımızdan sevindiren haber.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
TFF Yönetim Kurulu, 2020-2021 sezonunun devre arası transfer dönemi tarihlerini belirledi.
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