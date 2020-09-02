Milli takımımız Sivas'a gitti

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup ilk maçında yarın saat 21.45’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda Macaristan’ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçakla Sivas’a doğru yola çıktı. Milliler, Sivas Havalimanı'na ulaştıktan sonra apronda bekleyen otobüsle kamp yapacağı otele doğru hareket edecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu bugün saat 17.30'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. A Milliler, Macaristan maçının son provasını da saat 18.00'de statta yapacak.
Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını ise Rui Tavares ve Paulo Soares üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
Orta saha transferi için yaptığı girişimlerden somut bir sonuç elde edemeyen Galatasaray, maliyeti uygun isimlere yöneldi. Norveç Milli Takımı'ndan Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin arkadaşı olan Stefan Johansen, Galatasaray'ın radarına girdi. Ada basını, Sarı Kırmızılı ekibin Johansen için Fulham'a kiralama teklifi yapacağını iddia etti.
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde mesai harcıyor. Siyah-Beyazlı yönetim; Enzo Roco, Tyler Boyd, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'ten kendilerine takım bulmasını istedi.