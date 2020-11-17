Milli takımımız Şenol Güneş yönetiminde 70. maçına çıkıyor

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 49'u resmi, 20'si özel 69 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 69 maçta, 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 106 gol attı, kalesinde 64 gole engel olamadı.
- GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 50. RESMİ MAÇ
A Milli Takım, Macaristan karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 50. resmi maçına çıkacak.
Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 49 resmi maçın 28'ini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.
- ŞENOL GÜNEŞ İLE 20 ÖZEL MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
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