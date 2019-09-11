Milli takımımız gruptan nasıl çıkar? İşte tüm olasılıklar

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile mücadele eden Türkiye, altı maçta topladığı 15 puanla hedefine çok yaklaştı.

KALAN MAÇLARIMIZ

Milliler sırasıyla Arnavutluk, Fransa (D), İzlanda ve Andorra (D) maçlarının ardından eleme aşamasını tamamlayacak.

TÜRKİYE NASIL GRUPTAN ÇIKAR?

Kalan dört maçtan alınacak 12 puanın yanı sıra, İzlanda maçı dahil olmak üzere toplanacak 9 puan A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'ye katılmasına yeterli olacak.

Aynı zamanda Milli Takımımızın İzlanda'yı mağlup etmesi halinde Arnavutluk, Fransa ve Andorra maçlarından toplayacağı 4 puanla turnuvaya katılmayı garantileyecek.

Türkiye, Fransa ve İzlanda arasında oluşacak puan eşitliği durumunda ise devreye girecek olan üçlü veya ikili averajlar takımların kendi arasında oynayacağı maçların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

İLK İKİ SIRA DOĞRUDAN GİDİYOR

Eleme aşamalarının formatına göre gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım, Euro 2020 finallerine katılmaya hak kazanacak.

Turnuvaya katılmaya hak kazanacak son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.