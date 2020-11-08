  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 12:46
  • |
  • Son Güncelleme:

Milli takımımız bu akşam toplanmaya başlıyor

Milli takımımız bu akşam toplanmaya başlıyor

Paylaş

Hazırlık maçında Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu akşamdan itibaren toplanmaya başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu maçlar için aday kadroya davet edilen oyuncular, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Milli takım, ilk idmanını yarın akşam saat 18.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek. Salı günü teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te Hırvatistan maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Hırvatistan karşılaşması, 11 Kasım Çarşamba saat 20.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 3 gün daha hazırlıklarını sürdürecek ve Rusya karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye-Rusya karşılaşması 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Rusya müsabakasının ardından bir gün daha Riva'da hazırlıklarını sürdürecek milliler, Macaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 17 Kasım'da Budapeşte'ye gidecek. Şenol Güneş, bir milli futbolcu ile aynı gün TSİ 21.00'de müsabakanın oynanacağı Puşkaş Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Macaristan maçının son provasını da TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirecek.

Türkiye, 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 22.45'te Macaristan'a konuk olacak.

- ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Maç sonrası birbirine girdiler! Mert Hakan...
Maç sonrası birbirine girdiler! Mert Hakan...

Maç sonrası birbirine girdiler! Mert Hakan...

Süper Lig devinden beklenmedik transfer hamlesi
Süper Lig devinden beklenmedik transfer hamlesi

Süper Lig devinden beklenmedik transfer hamlesi

Avcı'ya sürpriz yardımcı
Avcı'ya sürpriz yardımcı

Avcı'ya sürpriz yardımcı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom temkinli! 'Aman FIFA'lık olmayalım'
Cimbom temkinli! 'Aman FIFA'lık olmayalım'

Cimbom temkinli! 'Aman FIFA'lık olmayalım'

Galatasaray, Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor. FIFA'lık olmak istemeyen Cimbom, başarılı futbolcunun durumunu araştırmaya başladı.

Erol Bulut, Ersun Yanal'ın gerisinde kaldı
Erol Bulut, Ersun Yanal'ın gerisinde kaldı

Erol Bulut, Ersun Yanal'ın gerisinde kaldı

Sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligde bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, tarihi bir fırsatı kaçırdı. Öte yandan Bulut, Ersun Yanal'ın ilk 8 haftalık performansının da gerisinde kaldı.

Adem Ljajic'i ne gören var ne duyan
Adem Ljajic'i ne gören var ne duyan

Adem Ljajic'i ne gören var ne duyan

Beşiktaş'ın 2 sezon önce İtalya Serie A ekibi Torino'dan kiraladığı, geçen sezon başında da zorunlu olarak bonservisini aldığı Adem Ljajic 'yokları' oynuyor.

Samatta'nın suskunluğu devam ediyor
Samatta'nın suskunluğu devam ediyor

Samatta'nın suskunluğu devam ediyor

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, ligde 4 maçtır gol atamıyor.

Eksik Aslan, zorlu Sivas deplasmanında! Muhtemel 11'ler
Eksik Aslan, zorlu Sivas deplasmanında! Muhtemel 11'ler

Eksik Aslan, zorlu Sivas deplasmanında! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, bugün Sivasspor deplasmanına çıkacak. Aslan'da Falcao yok. Saracchi ve Marcao'nun sakatlıkları da tam düzelmedi.

Alanyaspor liderliği geri aldı
Alanyaspor liderliği geri aldı

Alanyaspor liderliği geri aldı

Aytemiz Alanyaspor, dün evinde ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 17 çıkarırken, Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olmasıyla birlikte, bir maç eksiği olmasına rağmen averaj farkıyla milli araya lider girdi. Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyetin ardından ligin tek namağlup takımı da Alanyaspor oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.