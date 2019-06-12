Milli takımımız bayraklarla karşılandı

A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü karşılaşmasında deplasmanda karşı karşıya geldiği İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu. Milliler bu maçın ardından Türkiye dönüş yaptı ve İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na saat 08.30'da inen uçak, apronda araçlar eşliğinde körüğe yanaştı. Ay-yıldızlı kafileyi İGA çalışanları Türk bayraklarıyla karşıladı. Ayrıca apronda bekleyen iki itfaiye aracının arasına Türk bayrağı asıldı. Havalimanı çalışanları ile yolcular, milli futbolculara yoğun ilgi gösterirken, bazı çalışanlar da futbolcularla fotoğraf çektirdi. Uçaktan inen kafilede yer alan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çiçek takdim edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile federasyonun yönetim kurulu üyeleri de aynı uçakla İstanbul'a geldi.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda karşısında galip gelmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, grup elemelerinde gelecek maçları kazanmak istediklerini söyledi. Belözoğlu, İzlanda havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun anımsatılması üzerine, söz konusu görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını söyledi.