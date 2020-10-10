Milli takımımız Almanya'dan Rusya'ya coşkuyla uğurlandı

Almanya ile oynanan hazırlık maçının ardından Köln'de kamp yapan milliler, dün akşam son idmanını gerçekleştirdi. Bu idmanla Almanya'daki hazırlıklarını tamamlayan milliler, bugün de TSİ 12.00'de Köln Bonn Havalimanı'ndan Rusya'nın başkenti Moskova'ya uçtu.
GURÇETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ
Millileri yolcu etmek üzere havalimanına gelen gurbetçi taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Türkiye bayraklarıyla tezahüratlar yapan gurbetçiler, havalimanını bile tribüne çevirdiler. Ay-yıldızlılar da, kendilerine yoğun ilgi gösteren gurbetçi taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadılar.
Öte yandan havalimanına gelen Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve ekibi de, A Milli Takımı, Rusya'ya yolcu etti. Milli Takımı Köln'de ağırladıkları için çok mutlu olduğunu belirten Kaya, "Milli Takımımızı Köln'de en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Bunun için de mutluyuz. Almanya karşısında da güzel bir mücadele sergilediler. Millilerimize Rusya maçında da başarılar diliyorum" dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bir futbolcusuyla beraber Dinamo Merkez Stadyumu'nda düzenleyeceği basın toplantısı saat 19.30'da başlayacak. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki son antrenmanı da saat 20.00'de statta yapacak.
Rusya Millî Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov ve bir millî futbolcunun basın toplantısı ise Novogorsk Spor Merkezi'nde saat 13.00'te başlayacak. Rusya Millî Takımı'nın idmanı bu toplantı öncesinde saat 12.00'de yapılacak.
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