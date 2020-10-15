Milli takımdan dönen Mbwana Samatta'nın idmandaki hırsı dikkat çekiyor

Fenerbahçe'de milli ara sonrası gözler Süper Lig'de oynanacak Göztepe maçına çevrildi. Milli takımdan dönen Mbwana Samatta'nın idmandaki hırsı dikkat çekti. Sarı-Lacivertlilerin zorlu deplasmandaki en büyük kozu Tanzanyalı golcü olacak.

Milli maç arası sona ererken gözler tekrar Süper Lig'e çevrildi. İlk 4 haftada 8 puan alan Fenerbahçe'de hedef seri yakalayıp, zirveyi ele geçirmek. Teknik direktör Erol Bulut, 10 gündür yaptırdığı çalışmalarla taktik anlayışını oyuncularına anlatma fırsatı buldu. İstanbulspor ile oynanan hazırlık sınavında yapılan uygulamalar test edildi. Çift forvet, 3'lü defans ve orta sahada değişik varyasyonlar denendi. Yeni transferler de uyum süreçlerini bu süreçte büyük ölçüde tamamlamış oldu.



MİLLİLER DE DÖNECEK

Şampiyonluk özlemini bu yıl bitirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler pazar günü konuk olacağı Göztepe'yi yenerek galibiyet serisine başlamak istiyor. Erol Bulut'un bir amacı da sahaya güzel futbol koyarak, milli ara sonrası için verdiği 'Özlenen Fenerbahçe' sözünü tutmak. Oyuncuların hepsinin istekli oluşu sevindiriyor. Milli takımlardaki isimler de bugün takıma dahil olacak. Bulut ilk 11'i yapılacak idmanlarda netleştirecek.

SAMATTA HIRS KÜPÜ

Milli takımdan erken dönen Samatta, antrenmanda hırsı ile dikkat çekti. İlk on birde çıktığı ilk maçta 2 gol atan Tanzanyalı forvet, İzmir'de de Bulut'un en büyük kozu olacak.