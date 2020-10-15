Milli takımdan dönen Mbwana Samatta'nın idmandaki hırsı dikkat çekiyor

Milli maç arası sona ererken gözler tekrar Süper Lig'e çevrildi. İlk 4 haftada 8 puan alan Fenerbahçe'de hedef seri yakalayıp, zirveyi ele geçirmek. Teknik direktör Erol Bulut, 10 gündür yaptırdığı çalışmalarla taktik anlayışını oyuncularına anlatma fırsatı buldu. İstanbulspor ile oynanan hazırlık sınavında yapılan uygulamalar test edildi. Çift forvet, 3'lü defans ve orta sahada değişik varyasyonlar denendi. Yeni transferler de uyum süreçlerini bu süreçte büyük ölçüde tamamlamış oldu.
MİLLİLER DE DÖNECEK
Şampiyonluk özlemini bu yıl bitirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler pazar günü konuk olacağı Göztepe'yi yenerek galibiyet serisine başlamak istiyor. Erol Bulut'un bir amacı da sahaya güzel futbol koyarak, milli ara sonrası için verdiği 'Özlenen Fenerbahçe' sözünü tutmak. Oyuncuların hepsinin istekli oluşu sevindiriyor. Milli takımlardaki isimler de bugün takıma dahil olacak. Bulut ilk 11'i yapılacak idmanlarda netleştirecek.
SAMATTA HIRS KÜPÜ
Milli takımdan erken dönen Samatta, antrenmanda hırsı ile dikkat çekti. İlk on birde çıktığı ilk maçta 2 gol atan Tanzanyalı forvet, İzmir'de de Bulut'un en büyük kozu olacak.
Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımı'mızın İngiltere'yle karşılaştığı maçta Manchester United scoutları tarafından izlendi.
Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yla yollarını ayıracak olan Galatasaray, sağ beke Omar Elabdellaoui'nin alternatifi olarak Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı transfer etmek istiyor.
Dün düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin Süper Lig'deki Göztepe ve Trabzonspor maçlarının ardından Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.
Emre Mor, İspanya'da gösterdiği performansla manşetlerde.
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Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship ekibi Derby County, son olarak Meksika'nın Pachuca takımında forma giyen Colin Kazım'ı denemeye aldı. Tecrübeli futbolcunun performansı yeterli bulunursa sözleşme imzalanacak.