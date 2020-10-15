  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 15:15
  • |
  • Son Güncelleme:

Milli takımdan dönen Mbwana Samatta'nın idmandaki hırsı dikkat çekiyor

Milli takımdan dönen Mbwana Samatta'nın idmandaki hırsı dikkat çekiyor

Paylaş

Fenerbahçe'de milli ara sonrası gözler Süper Lig'de oynanacak Göztepe maçına çevrildi. Milli takımdan dönen Mbwana Samatta'nın idmandaki hırsı dikkat çekti. Sarı-Lacivertlilerin zorlu deplasmandaki en büyük kozu Tanzanyalı golcü olacak.

Milli maç arası sona ererken gözler tekrar Süper Lig'e çevrildi. İlk 4 haftada 8 puan alan Fenerbahçe'de hedef seri yakalayıp, zirveyi ele geçirmek. Teknik direktör Erol Bulut, 10 gündür yaptırdığı çalışmalarla taktik anlayışını oyuncularına anlatma fırsatı buldu. İstanbulspor ile oynanan hazırlık sınavında yapılan uygulamalar test edildi. Çift forvet, 3'lü defans ve orta sahada değişik varyasyonlar denendi. Yeni transferler de uyum süreçlerini bu süreçte büyük ölçüde tamamlamış oldu.

MİLLİLER DE DÖNECEK

Şampiyonluk özlemini bu yıl bitirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler pazar günü konuk olacağı Göztepe'yi yenerek galibiyet serisine başlamak istiyor. Erol Bulut'un bir amacı da sahaya güzel futbol koyarak, milli ara sonrası için verdiği 'Özlenen Fenerbahçe' sözünü tutmak. Oyuncuların hepsinin istekli oluşu sevindiriyor. Milli takımlardaki isimler de bugün takıma dahil olacak. Bulut ilk 11'i yapılacak idmanlarda netleştirecek.

SAMATTA HIRS KÜPÜ

Milli takımdan erken dönen Samatta, antrenmanda hırsı ile dikkat çekti. İlk on birde çıktığı ilk maçta 2 gol atan Tanzanyalı forvet, İzmir'de de Bulut'un en büyük kozu olacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

MHK, Aydınus hakkında soruşturma başlattı! O kareler ortaya çıkınca...
MHK, Aydınus hakkında soruşturma başlattı! O kareler ortaya çıkınca...

MHK, Aydınus hakkında soruşturma başlattı! O kareler ortaya çıkınca...

Fener'den bir astronomik satış daha! Eljif ve Muriqi'den sonra...
Fener'den bir astronomik satış daha! Eljif ve Muriqi'den sonra...

Fener'den bir astronomik satış daha! Eljif ve Muriqi'den sonra...

Yeni takımı şimdiden belli! Falcao'ya yol göründü
Yeni takımı şimdiden belli! Falcao'ya yol göründü

Yeni takımı şimdiden belli! Falcao'ya yol göründü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Fener'de büyük tehlike! Ömer Faruk için geldiler
Fener'de büyük tehlike! Ömer Faruk için geldiler

Fener'de büyük tehlike! Ömer Faruk için geldiler

Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımı'mızın İngiltere'yle karşılaştığı maçta Manchester United scoutları tarafından izlendi.

Linnes ve Şener'in yerine geliyor
Linnes ve Şener'in yerine geliyor

Linnes ve Şener'in yerine geliyor

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yla yollarını ayıracak olan Galatasaray, sağ beke Omar Elabdellaoui'nin alternatifi olarak Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı transfer etmek istiyor.

Fener formasıyla siftah yapacağı maç belli oldu
Fener formasıyla siftah yapacağı maç belli oldu

Fener formasıyla siftah yapacağı maç belli oldu

Dün düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin Süper Lig'deki Göztepe ve Trabzonspor maçlarının ardından Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.

'Türk Messi'nin muhteşem dönüşü'
'Türk Messi'nin muhteşem dönüşü'

'Türk Messi'nin muhteşem dönüşü'

Emre Mor, İspanya'da gösterdiği performansla manşetlerde.

Müjde! Dirar için beklenen teklif geldi
Müjde! Dirar için beklenen teklif geldi

Müjde! Dirar için beklenen teklif geldi

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar için ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'nın kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Büyük sürpriz! İşte Colin Kazım'ın yeni adresi
Büyük sürpriz! İşte Colin Kazım'ın yeni adresi

Büyük sürpriz! İşte Colin Kazım'ın yeni adresi

Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship ekibi Derby County, son olarak Meksika'nın Pachuca takımında forma giyen Colin Kazım'ı denemeye aldı. Tecrübeli futbolcunun performansı yeterli bulunursa sözleşme imzalanacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.